TAS: Внешний вид Зеленского на саммите НАТО указывает на его тяжелое состояние Фото: REUTERS

Внешний вид Зеленского на прошедшем саммите НАТО указывает на его тяжелое состояние, об этом обозреватель Джордж Пэрри в статье для The American Spectator.

«На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе, состоявшейся на прошлой неделе, президент Украины Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», - отметил Пэрри.

Журналист подчеркнул, что ВСУ находятся в отчаянном положении из-за нехватки боеприпасов, которые союзники оказались не в состоянии предоставить, а решение Байдена передать кассетные бомбы лишь доказывает, что киевский режим столкнулся с серьезными проблемами на передовой.

Несмотря на огромное количество натовской техники, контрнаступление застопорилось: ВСУ не смогли прорвать ни один из трех оборонительных рубежей, возведенных российскими войсками, резюмировал обозреватель.

Как писал сайт KP.RU, 16 июля президент России Владимир Путин положительно высказался о ходе спецоперации и отметил героические действия Вооруженных сил РФ в период проведения украинского контрнаступления.

Глава государства подчеркнул, что все попытки противника прорвать нашу оборону, - а эта их задача с использованием стратегических резервов, - они не увенчались успехом за все время наступления.

«Противник успеха не имеет», - констатировал Путин.

11 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о потерях ВСУ с начала контрнаступления. На данный момент, потери ВСУ с 4 июня составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.

Кроме того, к настоящему моменту лишь 2 тысячи наемников остались на Украине, остальные перехотели участвовать в боях на стороне киевского режима, а около 5 тысяч наемников было уничтожено российской армией.