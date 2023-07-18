Maxar показала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом Фото: Юлия МАРКИНА

Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки от 17 июля после ЧП с поврежденным Крымским мостом.

«Новые спутниковые снимки Керченского пролива, полученные утром 17 июля 2023 года, показывающие новые повреждения Крымского моста, соединяющего Крым с материковой частью России», - говорится в сообщении компании.

Maxar сопроводила публикацию тремя снимками Крымского моста.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры, остановлено движение.

Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ заявил о том, что на Крымский мост была совершена террористическая атака ночью 17 июля.

В результате атаки была повреждена одна из секций Крымского моста.

Погибла семейная пара из Белгородской области, находившаяся в автомобиле в момент украинской атаки. Их несовершеннолетняя дочь с травмами средней степени тяжести была отправлена в больницу в реанимационное отделение.