В Одессе и Николаеве прогремели взрывы Фото: REUTERS

Взрывы произошли в Одессе и Николаеве на юге Украины, в семи регионах страны объявлена воздушная тревога об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным издания, зафиксирована работа систем ПВО в Одессе и Николаеве. Других подробностей не приводится.

Кроме того, стало известно об объявлении в семи регионах Украины воздушной тревоги.

Сигнал звучит в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, ночью 17 июля в городе Херсон прогремели взрывы. Других подробностей инцидента не сообщалось.

Также, ночью 16 июля в Харькове прогремела серия взрывов. 15 июля украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Сумах. Ночью 14 июля взрывы гремели в Кривом Роге Днепропетровской области, а ночью 13 июля серия взрывов прогремела в Хмельницкой области и в Киеве. Мэр Кличко сообщал, что вызовы экстренных служб из-за взрывов поступили из четырех районов Киева.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.