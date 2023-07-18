Антонов: Покрывательство радикалов говорит о причастности США к преступлениям Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Покрывательство радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям Киева, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, прокомментировав высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена в контексте теракта на Крымском мосту.

«Это уже не первое заявление, когда американские власти оправдывают террористические акты Киева в отношении российских граждан и объектов», - сказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что «данная транспортная артерия уже давно не используется для военных перевозок».

«Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности США к преступлениям Киева», - констатировал посол.

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД России призвал международное сообщество дать надлежащую оценку теракту Киева на Крымском мосту.

В ведомстве отметили, что Крымский мост является сугубо гражданским объектом. Все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России были заведомо невыполнимыми.

МИД подчеркнул, что если будет выявлено западное происхождение надводных дронов, атаковавших Крымский мост, а также роль стран Запада в планировании теракта, это подтвердит их соучастие в террористической деятельности Киева.