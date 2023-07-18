AC: Украина послужит шаблоном для распространения влияния США на другие регионы Фото: REUTERS

США используют Украину для достижения утраченного мирового господства, об этом заявил обозреватель American Conservative Эндрю Басевич.

«Реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное. Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству», - написал Басевич.

Он отметил, что США желают стать единственной сверхдержавой и игнорируют факторы, свидетельствующие о возникновении многополярного мира.

«Украина послужит своего рода шаблоном, поскольку США и их союзники будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы», - подчеркнул журналист.

Как писал сайт KP.RU, 17 июля зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад несет не меньшую, а может даже большую ответственность за происходящее на Украине, чем ее президент Зеленский.

«Нет таких преступлений, на которые не готов пойти Запад для сохранения своей гегемонии в мировых делах», - сказал Полянский.

В мае постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что доминирование Запада и так называемый «мир по-американски» близятся к закату. Мир больше не будет однополярным.

Небензя констатировал, что системные и последовательные действия США и их союзников по созданию на границах РФ «русофобского и неонацистского образования» привели к глубокому кризису системы международных отношений.

20 апреля президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться, и противники этого проиграют.