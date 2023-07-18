Corriere Della Sera: Политика ЕС обернулась демографическим кризисом на Украине Фото: REUTERS

Принятие странами ЕС украинских беженцев привело к демографическому кризису на Украине, об этом написала газета Corriere Della Sera, ссылаясь на слова украинского профессора Александра Деменчука

Эксперт заметил, что больше половины беженцев не собираются возвращаться на Украину.

По его словам, дети стали учиться в европейских школах, а их мамы сразу нашли работу.

«Политика европейского гостеприимства сначала показалась нам чудом щедрости, а оказалась проклятием», - резюмировал Деменчук.

Сайт KP.RU в декабре 2022 года приводил статистику по количеству людей, оставшихся на Украине.

Так, до спецоперации реальное население Украины, судя по потреблению хлеба и мобильной связи, составляло 25 - 30 млн человек. После начала СВО по оценка ООН количество украинских беженцев составило порядка 7 - 8 млн человек. В новые регионы России вошли 5 млн жителей.

Таким образом, ориентировочная численность населения к тому моменту на оставшейся территории Украины была около 12 - 15 млн человек.

В июне 2023 года обозреватель газеты Александр Гришин рассказал, что катастрофические потери ВСУ вынуждают Зеленского принимать новые непопулярные решения.

Именно такая ситуация сложилась с работниками учебных заведений и научными сотрудниками, которые стали получать повестки о необходимости явиться в местный ТЦК (Территориальный центр комплектования) для прохождения медицинской комиссии. По факту это означает в большинстве случаев вручение повестки и мобилизацию.

Украина подходит к рубежу, за которым новые волны мобилизации уже не могут покрывать потери в ходе боевых действий.

Гришин отметил, что ужесточение условий пребывания украинских беженцев в некоторых европейских странах часть экспертов связывает с тем, что это произошло и по инициативе МИД Украины с целью вынудить военнообязанных граждан страны вернуться домой, где они попадут в лапы украинских военкомов и пополнят ряды ВСУ.