В Харькове прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

Серия взрывов прогремела в Харькове, об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«В ночь на вторник, 18 июля, взрывы раздались в Харькове», - говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что, по предварительным данным, работает система ПВО.

Кроме того, издание «Украинская правда» сообщила, что в Одессе прогремело несколько повторных взрывов.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Одессе и Николаеве произошли взрывы. Сообщалось, что зафиксирована работа систем ПВО в двух городах. Других подробностей не приводилось.

В семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал звучал в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ночью 17 июля в городе Херсон прогремели взрывы.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.