В Николаеве после мощного взрыва возник пожар Фото: REUTERS

В городе Николаев произошло возгорание на месте взрыва, об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Ким.

«Тушим пожар (на месте взрыва). Без жертв, предварительно», - написал он.

При этом он не уточнил, где и о каком объекте шла речь.

Как писал сайт KP.RU, в Одессе и Николаеве на юге Украины произошло несколько взрывов, в семи регионах страны объявлена воздушная тревога. Сообщалось о работа систем ПВО в Одессе и Николаеве.

Сигнал воздушной тревоги звучал в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Затем стало известно, что серия взрывов прогремела в Харькове, а в Одессе раздалось несколько повторных взрывов.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.