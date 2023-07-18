Российские артиллеристы уничтожили украинский танк под Кременной Фото: Министерство обороны РФ

Расчет САУ 2С19 «Мста-С» точным попаданием уничтожил танк ВСУ при попытке ремонта гусеницы на Сватовско-Кременском направлении, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира с позывным «Шаман».

«Сейчас была огневая задача, был танк, у него сбили гуслю (слетела гусеница), приехала к нему ремонтная команда, вот только что по нему отработали», - рассказал офицер.

По словам командира, два снаряда были пристрелочными, а третьим цель была поражена.

«Точная работа по танку - это не только везение, а большая кропотливая работа расчётов, разведчиков, лиц, которые рассчитывают установки, это опыт, который был набран за все время СВО», - подчеркнул «Шаман».

Как писал сайт KP.RU, 11 июля артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М777 на Краснолиманском направлении.

В Минобороны РФ отметили, что артиллерийский огонь корректировался в режиме реального времени, что позволило уничтожить гаубицу противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 километров.

30 июня артиллеристы после обнаружения перемещения подразделений двух бригад ВСУ на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества уничтожили две боевые машины пехоты и три пикапа, а также нанесли значительные потери среди личного состава противника.