Российские военные отразили пять атак ВСУ у Серебрянского лесничества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойцы группировка войск «Центр» отразили пять атак ВСУ, которые пытались вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

«В районе Серебрянского лесничества подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ при поддержке техники предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции», - рассказал Савчук.

Офицер отметил, что в результате огневого поражения артиллерией и авиацией противник отступил и понес потери в живой силе и технике.

Как писал сайт KP.RU, расчет САУ 2С19 «Мста-С» точным попаданием уничтожил танк ВСУ при попытке ремонта гусеницы на Сватовско-Кременском направлении.

Как отметил командир расчета, точная работа по танку - это не только везение, а большая кропотливая работа расчётов, разведчиков, лиц, которые рассчитывают установки, это опыт, который был набран за все время СВО.

16 июля российская авиация уничтожила пункт управления БПЛА и станцию связи Starlink на правом берегу Днепра. Отмечалось, что также в течение дня были уничтожены три американские гаубицы М777 калибра 155 мм.