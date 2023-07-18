Авиация РФ нанесла удар боеприпасами УПАБ-500 по пунктам дислокации ВСУ в ДНР Фото: Министерство обороны РФ

Авиация группировки «Юг» нанесла удар управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации украинских войск в районах Серебрянки и Северска в ДНР, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Авиацией нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка и Северск», - заявил Астафьев.

Он добавил, что вертолеты армейской авиации нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Курдюмовки и Клещеевки.

Как писал сайт KP.RU, бойцы группировка войск «Центр» отразили пять атак ВСУ, которые пытались вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества.

В результате огневого поражения артиллерией и авиацией противник отступил и понес потери в живой силе и технике.

Командир с позывным «Шаман» рассказал, что расчет САУ 2С19 «Мста-С» точным попаданием уничтожил танк ВСУ при попытке ремонта гусеницы на Сватовско-Кременском направлении. Он уточнил, что два снаряда были пристрелочными, а третьим цель была поражена.

Офицер подчеркнул, что точная работа по танку является большой кропотливой работой многих бойцов и опытом, полученным за время спецоперации, а не только везением.