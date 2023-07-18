TAS: Внешний вид Зеленского на саммите НАТО указывает на его тяжелое состояние Фото: REUTERS

Внешний вид Зеленского на прошедшем саммите НАТО указывает на его тяжелое состояние, пишет The American Spectator.

«На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе, состоявшейся на прошлой неделе, президент Украины Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», - отметило издание.

ВСУ находятся в отчаянном положении из-за нехватки боеприпасов, которые союзники оказались не в состоянии предоставить, а решение Байдена передать кассетные бомбы лишь доказывает, что киевский режим столкнулся с серьезными проблемами на передовой.

В городе Николаев произошло возгорание на месте взрыва, сказал глава Николаевской областной военной администрации Ким. При этом он не уточнил, где и о каком объекте шла речь.

На Крымском мосту восстановлено движение по одной полосе, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он добавил, что разработана временная схема организации дорожного движения по Крымскому мосту.

Авиация группировки «Юг» нанесла удар управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации украинских войск в районах Серебрянки и Северска в ДНР, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Власти Японии намерены запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.