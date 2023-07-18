Россиян предупредили о подорожании соков и газировки с 1 августа 2023 Фото: Евгения ГУСЕВА

Крупные производители газировок и соков PepsiCo («Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и другие), а также «Сады Придонья» предупредили торговые сети о повышении цены на продукты с 1 августа текущего года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на письма компаний.

Как передает издание, подорожание напитков составит 10-20%. Как отмечается, соки и газировки подорожают из-за падения курса рубля, которое повлияло на увеличение затрат.

Согласно приведенным данным, PepsiCo поднимет стоимость своих напитков на 19,2–21,3 %, снеков - в среднем на 15,3 %. В «Садах Придонья» сообщили об подорожании товаров на 10% из-за роста цен на сырье, материалы, обслуживание оборудования и транспортные услуги.

По словам источника издания в крупной сети допустил, вопрос о повышении цены товаров еще будет рассматриваться во ходе переговоров. Собеседник отметил, что рост цен может компенсироваться промо.

Глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков заявил, что на цену продуктов повлиял курс валют, уточнив, что 70% себестоимости соков приходится на импортные соки и пюре.

Напомним, ранее дилеры заявили, что новые легковые машины в России подорожают на 5–10% летом-осенью текущего года на фоне ослабления рубля к основным валютам