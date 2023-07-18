20 рейсов задержаны в аэропорту Красноярска из-за густого тумана Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропорту Красноярска были задержаны 20 внутренних и международных рейсов. Причиной стал густой туман. Об этом во вторник, 18 июля, заявили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщается, задерживаются 14 рейсов на прилет, а также шесть на вылет. «Задержаны рейсы из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алматы, Оша, Ташкента», - уточняется в заявлении.

Отмечается, что многие рейсы уже вылетели из аэропортов отправления.

Напомним, на прошлой неделе, 10 июля, несколько самолетов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Отмечалось, что рейсы были перенаправлены для «обеспечения безопасности пассажиров во время полетов». Ранее, из-за непогоды улицы в Сочи ушли под воду, а федеральная трасса была перекрыта. Мэрия города решила ввести запрет на купание в Черном море.