Подожженная подростком девочка в Пермском крае умерла в реанимации Фото: из соцсетей

После десяти дней борьбы за жизнь 15-летней девочки, которую поджег 16-летний подросток, она скончалась от полученных травм. Об этом «КП-Пермь» рассказали в местном Минздраве.

Все это время она находилась в реанимации, а врачи оказывали всю возможную помощь, но жуткие ожоги оказались несовместимыми с жизнью. В Минздраве выразили искренние соболезнования родным и близким девочки.

Напомним, что ужасное происшествие случилось восьмого июля 2023 года в октябрьском районе Пермского края. Группа подростков распивала алкоголь, что привело к изнасилованию 15-летней девочки. После этого они решили поджечь пострадавшую, а далее отнесли ее к железнодорожным путям.

Обнаружить тело смог машинист проезжающего поезда, который и вызвал на место находки скорую и полицейских. На вертолете пострадавшую доставили в больницу, а правоохранительные органы сразу установили круг подозреваемых и начали следственные действия. Позже стало известно, что один из подозреваемых задержан.

Полную хронологию ужасных событий можете найти на сайте KP.RU.