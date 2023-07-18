Объекты портовой инфраструктуры повреждены в Одессе Фото: REUTERS

В порту Одессы повреждены объекты инфраструктуры в результате ракетного удара. Об этом рассказали глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

— Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры, — заявил Братчук.

Также в сети появились видеозаписи, опубликованные украинскими изданиями. На них можно увидеть сильный взрыв в районе порта.

Ранее KP.RU писал о взрывах в Одессе и Николаеве. В ночь на 18 июля в семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Немного позже появилась информация о повторных взрывах в Одессе, по предварительным данным в регионе работала система противовоздушной обороны. Помимо этого сообщалось и о серии взрывов в Харькове.