Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июля 2023 6:42

Подозреваемый в изнасиловании пенсионерки задержан в Красноярске

Мужчина заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Подозреваемый в изнасиловании пенсионерки задержан в Красноярске

Подозреваемый в изнасиловании пенсионерки задержан в Красноярске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноярске задержан 39-летний мужчина, изнасиловавший на кладбище 64-летнюю женщину. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

В пресс-служба ведомства отметили, что подозреваемый около двух недель прятался у своего знакомого в общежитии, расположенном на Норильской. Именно там мужчину задержали правоохранительные органы.

Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что был в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, что происходит. Мужчин вину полностью признал вину, в ближайшее время он будет допрошен.

Напомним, все произошло 2 июля 2023 года, когда мужчина пригласил свою жертву в деревню, якобы для сбора ягод, но дойдя до кладбища Бадалык, напал на женщину, угрожая ей ножом. После чего нападавший изнасиловал пенсионерку и скрылся. Ранее был судим за убийство жены в 2013 году, а освободился в 2021 году.