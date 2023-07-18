Подозреваемый в изнасиловании пенсионерки задержан в Красноярске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноярске задержан 39-летний мужчина, изнасиловавший на кладбище 64-летнюю женщину. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

В пресс-служба ведомства отметили, что подозреваемый около двух недель прятался у своего знакомого в общежитии, расположенном на Норильской. Именно там мужчину задержали правоохранительные органы.

Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что был в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, что происходит. Мужчин вину полностью признал вину, в ближайшее время он будет допрошен.

Напомним, все произошло 2 июля 2023 года, когда мужчина пригласил свою жертву в деревню, якобы для сбора ягод, но дойдя до кладбища Бадалык, напал на женщину, угрожая ей ножом. После чего нападавший изнасиловал пенсионерку и скрылся. Ранее был судим за убийство жены в 2013 году, а освободился в 2021 году.