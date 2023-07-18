Захарова: Зеленский стал токсичен для Запада после теракта на Крымском мосту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Вашингтона на теракт на Крымском мосту, назвала американскую позицию по данному вопросу очередной манипуляцией, отметив при этом, что теперь президент Украины Владимир Зеленский стал «токсичен» для западных стран.

«Белый дом публично открестится от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами. Это, конечно, все очередная манипуляция. Но важно другое - Зеленский стал для Запада токсичен», - написала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, украинский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников было частично разрушено дорожное полотно. Кроме того, погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя девочка получила повреждения, но выжила в этой трагедии.