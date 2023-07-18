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НовостиПроисшествия18 июля 2023 7:36

Мужчина с коктейлем Молотова задержан у Мавзолея Ленина в Москве

ЧП произошло вечером 17 июля 2023
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мужчина с коктейлем Молотова задержан у Мавзолея Ленина в Москве

Мужчина с коктейлем Молотова задержан у Мавзолея Ленина в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранительные органы вечером в минувший понедельник, 17 июля, задержали мужчину с коктейлем Молотова у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. Об этом во вторник, 18 июля, пишет РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

«В понедельник вечером был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Мужчину доставили в отделение полиции», - передает издание слова своего собеседника.

Региональный главк МВД на данный момент никак не прокомментировал произошедшие.

Напомним, в самом начале июле этого года в городе Городец, расположенном в Нижегородской области, правоохранительные органы задержали пенсионерку, которая намеревалась поджечь коктейлем Молотова банк. Как сообщалось, 67-летняя женщина кинула на коврик около здания кредитного учреждения бутылку с воспламеняющейся смесью после убеждений мошенников.