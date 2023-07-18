Видео уничтожения американской БМП Bradley показала Росгвардия Фото: стоп-кадр из видео

Росгвардия опубликовала видео уничтожения БМП «Брэдли» американского производства. Спецназ обнаружил бронемашину во время воздушной разведки в зоне проведения спецоперации и точным ударом дрона-камикадзе удалось ее уничтожить.

Стало понятно, что в результате удара по бронемашине противника у нее взорвался боекомплект и теперь она не подлежит восстановлению.

Ранее стало известно, что больше трети поставленных Вооруженным силам Украине американских БМП «Бредли» уничтожены. На данный момент известно, что минимум 34 из 104 бронемашин безвозвратно утеряно.

Также российские войска уничтожили украинский танк в районе Кременной. Это удалось сделать точным ударом после того, как изначально ему повредили гусеницу, а далее точным ударом танк был уничтожен.

В Министерстве обороны Российской Федерации показали видео уничтожения украинской военной техники на Южно-Донецком направлении. На нем вертолет Ка-52 атаковал противника управляемыми ракетами.