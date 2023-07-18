Китай осудил теракт на Крымском мосту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя террористическую атаку на Крымский мост, призвал стороны украинского конфликта на Украине воздерживаться от нападений на гражданские объекты, а также заявил о необходимости соблюдать международное гуманитарное право.

«Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право», - сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, Киев устроил теракт на Крымском мосту, из-за чего было частично разрушено дорожное полотно. Кроме того, погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области. Сиротой осталась ехавшая с ними 14-летняя девочка, которая получила травмы, но выжила в этой трагедии.