Автобусное сообщение между Ростовской областью и Крымом восстановлено Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автобусное сообщение из Ростовской области в Крым было восстановлено при помощи паромной переправы, а заказные автобусы будут следовать на полуостров по альтернативному маршруту через новые российские регионы. Такое заявление во вторник, 18 июля, сделали в Министерстве транспорта Ростовской области.

«Регулярные в настоящее время будут направляться через паромную переправу, заказные автобусы уже следуют по альтернативному маршруту через новые регионы», - приводит ТАСС заявление, сделанное в ведомстве.

Уточняется, что в регионе пока еще продолжает расти загруженность перехватывающих парковок, при помощи которых формируют колонны следующих в Крым грузовиков.

Напомним, в понедельник, 17 июля, в Ростовской области была приостановлена продажа автобусных билетов в Крым, что связанно с ограничением движения из-за теракта на Крымском мосту.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на понедельник, 17 июля, Киев устроил теракт на Крымском мосту, после чего было частично разрушено дорожное полотно. Погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области, а сиротой осталась ехавшая с ними 14-летняя дочь.