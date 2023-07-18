Турция получила обращение Украины возобновить зерновую сделку без России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара получила от Киева предложение о возобновлении зерновой сделки без участия в ней Москвы и координирует данный вопрос с ООН. Об этом во вторник, 18 июля, заявил источник РИА Новости.

«Да, такое обращение получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято», - приводит агентство слова своего собеседника

Источник агентства обращает внимание на то, что в минувший понедельник, 17 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал предстоящие переговоры с российским лидеров Владимиром Путиным, в связи с этим все решения по данному вопросу будут приниматься «в соответствии с обсуждениями».

Кроме того, как отмечается, турецкая сторона намерена продолжить диалог с западными старанами по снятию препятствий с экспорта агропродукции из России.

Напомним, в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о прекращения действия всех договоренностей по зерновой сделке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что данная сделка может быть возобновлена, если страны Запада пересмотрят свое отношение к исполнению своих обязательств.