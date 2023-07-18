Корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в учениях РФ и КНР

Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли для участия в российско-китайских учениях Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в российско-китайских военных учениях «Север. Взаимодействие-2023». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Совместное военно-морское учение оборонных ведомств двух стран пройдет в июле в акватории Японского моря.

От России в учениях будут участвовать большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». Помимо этого участие примут два корвета — «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий».

Руководить действиями отряда будет командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

В декабре 2022 года также прошли совместные учения в Восточно-Китайском море. Основной целью подобных учений называется укрепление военного сотрудничества стран и поддержание стабильности в мире.