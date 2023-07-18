Пятилетний ребенок утонул на водном батуте под Смоленском

Фото: СК по Смоленской области

Отдых на водном аттракционе закончился трагедией в Смоленской области – здесь на водном батуте утонул пятилетний мальчик. На отдых малыш приехал вместе с отцом.

Аттракцион был установлен на озере возле деревни Лебедки Гагаринского района. Ребенок соскользнул в воду и захлебнулся. Взрослые тут же поспешили на помощь, но спасти мальчика не удалось.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования предстоит оценить законность работы аттракциона и действия организаторов, не обеспечившего безопасность отдыхающих, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

До этого в Якутии на частном пляже в гавайском стиле «Хотун Мааччыйа» погиб молодой человек. Он скатился с водной горки «Пирамида» вниз головой и ударился о дно озера. Его госпитализировали с травмой позвоночника и ушибом шейного отдела спинного мозга. Спустя несколько дней парень умер в больнице.