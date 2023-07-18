«Чувствую себя ничего»: актер Игорь Ясулович рассказал о своем состоянии после госпитализации

Актер Игорь Ясулович Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист России, профессор и художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович был госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом сообщил ректор института Григорий Заславский.

«Он находится в больнице», - приводит РИА Новости заявление ректора ГИТИСа, который прокомментировал сообщения об экстренной госпитализации актера.

Сообщалось, что у актера подозревают острое повреждение почек. Позже Ясулович сам рассказал о своем состоянии.

«Чувствую себя ничего. То, ради чего я приехал в больницу, сделано, теперь нужно шаг за шагом … Врачи говорят, что все идет чередом, они очень внимательны, смотрят», - заявил артист, отметив, что в больнице ему нравится, «все замечательно, много аппаратуры, которая облегчает разговор».

Игорю Ясуловичу на данный момент 81 год. Актер снимался в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Через тернии к звездам», а также многие другие. Сейчас он играет в Театре имени Владимира Маяковского.