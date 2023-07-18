Готовившая теракт жительница Углича арестована на два месяца

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кировский районный суд Ярославля принял решение об аресте на два месяца жительницы Углича, которую подозревают в приготовлении теракта. Об этом сообщили во вторник, 18 июля, в пресс-службе суда.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны … Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 сентября», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе, где уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к совершению теракта.

Напомним, Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Министерством внутренних дел РФ задержала жительницу Углича во вторник, 18 июля. Как писал сайт KP.RU, отмечалось, что женщина отсылала украинским спецслужбам данные об одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области для совершения теракта.