Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский в ужасе от перспективы диалога России и США Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что если США решат прекратить финансирование ВСУ, то Вашингтон проведет переговоры с Москвой, в результате которых Украина лишится части своей территории.

“Президент США должен отправить в Москву послание, заявив, что страна прекращает любую дальнейшую помощь Украине — во-первых. Во-вторых, США выводят с Украины всех своих военных и сотрудников разведывательных служб. <…> Если мы так поступим, как думаете, что предпримут тогда наши союзники? То же самое”, — сказал военный в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Также Макгрегор отметил, что после переговоров России и США Украина должна получить нейтральный статус. По мнению военного, президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянии, поскольку не добился ничего, однако за время конфликта погибли сотни тысяч людей.

Напомним, ранее американское издание New York Times сообщило, что лишь за первые две недели наступления украинская армия потеряла до 20 процентов военной техники, отправленной на штурм российской линии обороны, из-за чего командование ВСУ было вынуждено менять тактику и пытаться “измотать” ВС России.

В свою очередь бывший агент ЦРУ Фил Джиральди отметил, что российская армия не ослабнет даже при затяжном сценарии конфликта, а Вашингтон выдает собственную уязвимость, пытаясь убедить весь мир в слабости России.