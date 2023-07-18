Фото ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Центробанк РФ выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля с изображением основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Монета «Творчество Виктора Цоя» была выполнена из серебра 925 пробы и имеет форму круга диаметром 39 мм. Тираж составит 5 тысяч единиц.

На оборотной стороне монеты можно увидеть рельефное изображение портрета знаменитого музыканта с микрофоном, а на фоне – гитара с символическими языками пламени. По окружности слева находится рельефная надпись: «Виктор Цой», а внизу в две строки – его даты жизни: «1962» и «1990».

ЦБ выпустил трехрублевую монету с изображением Виктора Цоя

Как отмечается, данная монета является законным средством наличного платежа на территории России.

Напомним, Виктор Цой был основателем и солистом группы «Кино», песни которой стали символом эпохи перестройки. Кроме того, артист известен работами в кино. Так, в фильме «Асса» он сыграл самого себя, а после главной роли в картине «Игла» был признан главным актером по версии журнала «Советский экран».