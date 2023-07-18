В Мурманской области начался полевой этап этнологической экспертизы

Фото: Пресс-служба ПОРА

Работы проведут представители СПбГУ, КНЦ РАН, Института промышленной экологии Севера, ПОРА и других организаций, объединенные в несколько отрядов: этнографический и естественно-научный. Оператором этнологической экспертизы выступает Проектный офис развития Арктики.

— В работе участвуют авторитетные российские этнографы, биологи, химики, специалисты в других областях науки. Исследования будут проводиться с участием нескольких представителей общественных организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории. Их выбирает Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области, чтобы этнологическая экспертиза была более объективной и проходила под их наблюдением», – поясняет председатель правления ПОРА Николай Доронин. На первом этапе наблюдателем выступит представитель старейшего оленеводческого предприятия Мурманской области – СХПК «Тундра.

— Сотрудники экспедиционного отряда будут проводить исследование воздействия на этнокультурную и этнсоциальную среду представителей коренных малочисленных народов Севера – саами и ненцев, а также этнокультурной группы коми–ижемцев, постоянно проживающих в западной части Ловозерского района, где планируются горно-промышленные работы, — поясняет заведующий кафедрой этнографии и антропологии Санкт-Петербургского госуниверситета Алексей Новожилов, возглавляющий отряд.

А в рамках экологического исследования ученые займутся изучением растительности и животного мира на площадке проектируемого месторождения, в зоне воздействия промышленного проекта и подъездного коридора к нему.

По итогам этноэкспертизы будут разработаны рекомендации по охране окружающей среды и минимизации воздействий на неё промышленного проекта, предложены восстановительные и компенсационные меры, а также даны предложения по организации экологического мониторинга.

В феврале 2023 года компания «Полярный литий», совместное предприятие ПАО ГМК «Норильский никель» и госкорпорации «Росатом», получила лицензию на право пользования Колмозерским месторождением лития. Завершение проектирования и геолого-разведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность – к 2030 г. Добыча лития позволит производить в России аккумуляторы и электромобили с использованием отечественного сырья.

Ранее ПОРА выступил оператором методологической экспертизы на Таймыре, связанной с масштабным разливом топлива в 2020 году. По ее итогам общинам коренных малочисленных народов Таймыра было выплачено более 190 млн рублей. А компания «Норникель» приняла пятилетний план поддержки местного населения с объемом финансирования в 2 млрд, включающий поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических социо-культурных проектов.