В России начали разработку системы против легализации незаконных доходов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России начали разработку международной системы обмена информации, которая позволит противодействовать легализации незаконных доходов. Об этом рассказали в Telegram-канале Кабмина РФ.

— В России началась разработка системы обмена информацией (СОИ) со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконных доходов, — сказано в сообщении.

Распоряжение, согласно которому будет выделено финансирование на этот проект, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ресурс будет создан на основе российских технологий в 2023-2026 годах. В его состав будут входить закрытые каналы коммуникаций с дружественными странами, а координировать работу будет Росфинмониторинг.

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