Актер Игорь Петренко задолжал Екатерине Климовой почти 5 млн рублей по алиментам

Актер Игорь Петренко задолжал Екатерине Климовой 5 млн рублей по алиментам Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Игорь Петренко накопил уже многомиллионный долг по алиментам от бывшей супруги Екатерины Климовой.

Как передает «СтарХит», актер накопил задолженность по алиментам в размере около пяти миллионов рублей. Об этом говорят данные на официальном сайте судебных приставов. Как уточняется, официальная сумма задолженности составляет 4 854 190 рублей 14 копеек.

При этом, отмечается, что все это происходит не первый случай. В конце прошлого года артист уже выплатил задолженность в размере шесть миллионов рублей. После этого Петренко запросил через суд снизить размер алиментов на общих с Климовой детей. Речь идет о 16-летнем сыне Матвеи и 14-летний дочери Корне. Тем не менее его заявление вернули из-за несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Напомним, Игорь Петренко и Екатерина Климова были женаты около десяти лет, но развелись в июле 2014 года.