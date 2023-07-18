Камила Валиева призвала поддержать девочку, чьи родители погибли в теракте в Крыму

Камила Валиева призвала поддержать девочку, потерявшую родителей в теракте на Крымском мосту Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка, фигуристка Камила Валиева призвала россиян поддержать девочку Ангелину, родители которой погибли в теракте на Крымском мосту. Спортсменка предложила выкладывать в социальных сетях фотографии с хештегом #АнгелинаМысТобой.

“С Ангелиной и ее семьей произошла трагедия, и, на мой взгляд, ее нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину и стать для нее большой семьей”, — написала Валиева у себя в соцсетях.

Напомним, ночью с 16 на 17 июля киевский режим устроил очередной теракт на Крымском мосту. В результате удара беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии.

Пострадавшая девочка была доставлена в больницу Краснодара, ее состояние постепенно улучшается, но требуется помощь психолога. Тем временем на ее страницу в соцсетях пришли злорадствующие украинцы и устроили настоящую травлю, однако неравнодушные люди выступили с поддержку пострадавшей и активно помогают девочке пережить трагедию.