Главы МИД России и Турции провели телефонный разговор по вопросу зерновой сделки

Главы МИД России и Турции по телефону обсудили зерновую сделку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы Министерств иностранных дел России и Турции провели телефонный разговор. Сергей Лавров и Хакан Фидан в ходе диалога обсуждали зерновую сделку. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на источник в турецком ведомстве.

— В ходе беседы обсуждались последние события в рамках стамбульского соглашения по зерну и закупка у России крупногабаритных самолетов для тушения лесных пожаров, — сообщили в турецком МИД.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю, а Анкара предпринимала множество попыток, чтобы спасти черноморскую инициативу до последнего момента.

При этом миссия Российской Федерации в Организации Объединенных Наций сообщила, что решение по непродлению зерновой сделки окончательное и на данный момент никаких переговоров не ведется и в целом переговоры больше не планируются.