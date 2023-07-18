Песков прокомментировал возможность контактов Путина с Эрдоганом Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пgрезидент России Владимир Путин на данный момент не планирует контактов со своим турецким коллегой Реджепом Тайп Эрдганом.

«Пока не появились», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, появились ли контакты с турецкого лидера в графике российского президента.

Напомним, ранее турецкий заявил, что рассчитывает на переговоры с российским лидером по зерновой сделке, сообщив, что намерен поговорить об этом как по телефону, так и очно. Кроме того, Эрдоган заявил о своих планах обсудить при личной встрече с Путиным вопрос о приобретении российских самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.