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НовостиПолитика18 июля 2023 9:34

Песков прокомментировал возможность контактов Путина с Эрдоганом

Песков: Путин пока не планирует контакты с Эрдоганом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал возможность контактов Путина с Эрдоганом

Песков прокомментировал возможность контактов Путина с Эрдоганом

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пgрезидент России Владимир Путин на данный момент не планирует контактов со своим турецким коллегой Реджепом Тайп Эрдганом.

«Пока не появились», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, появились ли контакты с турецкого лидера в графике российского президента.

Напомним, ранее турецкий заявил, что рассчитывает на переговоры с российским лидером по зерновой сделке, сообщив, что намерен поговорить об этом как по телефону, так и очно. Кроме того, Эрдоган заявил о своих планах обсудить при личной встрече с Путиным вопрос о приобретении российских самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.