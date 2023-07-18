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НовостиПолитика18 июля 2023 9:42

Песков: поставки зерна из России в Африку обсудят на саммите в Петербурге

Саммит Россия — Африка состоится в конце июля
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков: поставки зерна из России в Африку обсудят на саммите в Петербурге

Песков: поставки зерна из России в Африку обсудят на саммите в Петербурге

Фото: REUTERS

Вопрос поставок российского зерна в африканские страны будет обсуждаться на саммите в Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Поставки зерна из России в Африку будут обсуждаться на саммите в Санкт-Петербурге в конце июля, — подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее в МИД Российской Федерации получили подтверждение об участии 49 стран в саммите Россия — Африка, который пройдет 27-28 июля. При этом не менее половины стран будут представлены на самом высоком уровне.