Песков: поставки зерна из России в Африку обсудят на саммите в Петербурге Фото: REUTERS

Вопрос поставок российского зерна в африканские страны будет обсуждаться на саммите в Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Поставки зерна из России в Африку будут обсуждаться на саммите в Санкт-Петербурге в конце июля, — подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее в МИД Российской Федерации получили подтверждение об участии 49 стран в саммите Россия — Африка, который пройдет 27-28 июля. При этом не менее половины стран будут представлены на самом высоком уровне.