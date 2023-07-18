Песков назвал бессовестной позицию Европы по зерновой сделке Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал бессовестной позицию европейских государств по зерновой сделке, отметив, что Москва свои обязательства выполняла.

«Россия выполняла свои обязательства и продлевала сделку несколько раз, несмотря на то, что условия в отношении РФ не были реализованы. В данном случае бессовестной следует назвать позицию европейских государств», - заявил представитель Кремля.

Песков обратил внимание на заявление украинской стороны о том, что необходимо продлить зерновую сделку без участия Москвы. По его мнению, без соответствующих гарантий, требуемых российской стороной, это может представлять опасность.

Напомним, в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь российского лидера заявил о прекращения действия всех договоренностей по зерновой сделке. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что сделка может быть возобновлена, но если Запад пересмотрит отношение к исполнению своих обязательств.