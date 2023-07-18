Сельское хозяйство Липецкой области – среди лидеров России по инновационности

Фото: липецкаяобласть.рф

В первом рейтинге Россельхозбанка и крупнейшего инновационного центра России «Сколково» Липецкая область заняла четвертое место среди полусотни субъектов РФ с максимальным абсолютным значением валового регионального продукта в сельском хозяйстве. В исследовании анализировались несколько направлений развития АПК: «Инновации», «Меры поддержки отрасли» и «Производственная деятельность».

Как рассказал вице-губернатор Игорь Кремнёв, высокие показатели в Липецкой области по итогам 2022 года достигнуты за счет реализации 14 инвестиционных проектов на общую сумму 30 млрд рублей. Объём государственной поддержки АПК региона превысил 3,5 млрд рублей. В том числе благодаря этому значительно вырос объем продукции, который предприятия области отгружают за рубеж.

«Сельское хозяйство всегда было одной из ведущих отраслей экономики региона. Его развитие во многом определяет жизнь всей Липецкой области. Поэтому так важно уделять АПК повышенное внимание и помогать становиться лучше абсолютно всем участникам – от крупных предприятий, до малых хозяйственных форм. Мы это понимаем и работаем в этом направлении», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

КОНКРЕТНО

Новый рейтинг сформирован на основе объективных оценок показателей, которые влияют на инновационность регионов в АПК, а также выявляют барьеры для внедрения новых технологий и определяют факторы, способствующие их снижению. Победителями рейтинга стали Москва, Республика Татарстан и Краснодарский край.