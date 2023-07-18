Мурашко: медицинские изделия на основе ИИ появятся в России в 2023 году Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во всех субъектах Российской Федерации в 2023 году появятся медицинские изделия на основе искусственного интеллекта. Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания Государственной думы.

— В этом году во всех субъектах Российской Федерации появятся медицинские изделия и продукты, которые основаны на искусственном интеллекте. 32 региона уже законтрактовали, полмиллиарда рублей направлено в субъекты, — подчеркнул Мурашко.

Ранее KP.RU рассказывал, как искусственный интеллект будет внедряться в сферу здравоохранения. Уже сейчас нейросети могут довольно хорошо выявлять болезни сердца и легких, а также некоторые виды онкологических заболеваний.

При этом эксперты считают, что ИИ не сможет заменить врача, но может стать его отличным помощником. Он сможет помогать специалистам с назначением курса лечения пациентам.