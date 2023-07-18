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НовостиОбщество18 июля 2023 10:40

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Wild Salmon Center

В ведомстве заявили, что организация продвигает проекты во вред российской экономике
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Wild Salmon Center*

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Wild Salmon Center*

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура РФ по результатам проверки признала нежелательной в России деятельность неправительственной организации Wild Salmon Cente (WSC), отмечая, что данная организация продвигает проекты во вред российской экономике под предлогом охраны лосося.

Как говорится в заявлении ведомства, деятельность организации в России используется для прикрытия «проектов, направленных на сковывание экономического развития России». Отмечается, что выступая формально за охрану природы, Wild Salmon Cente «вмешивается во внутренние дела» страны и «может нанести ущерб безопасности в экономической сфере».

Напомним, ранее в перечень нежелательных организаций был внесен Всемирный фонд дикой природы* (WWF). Как отмечалось под видом деятельности по защите природы и окружающей среды организация пыталась влиять на решения органов власти, препятствуя реализации промышленных и инфраструктурных проектов.

*Организация, выполняющая функции иностранного агента