Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко

Для украинцев владение русским языком является естественным, наравне с украинским. Такое заявление сделал глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала «Рада».

— Мы от рождения двуязычные — российско-украинские. Для нас это природное состояние, — подчеркнул Ткаченко.

Это признание он сделал во время того, как пытался отстоять законопроект о статусе английского языка на Украине. По словам министра, украинцы способны массово его выучить, как этого требует инициированный Владимиром Зеленским закон.

При этом стоит напомнить, что в октябре 2022 года в Киеве варварски снесли памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Это далеко не единичный случай такой «борьбы» с русской культурой и историческим прошлым.

В феврале появилась информация о том, что на Украине намерены разрывать могилы героев Великой Отечественной Войны. Там предложили убрать останки генерала Ватутина с места захоронения в Мариинском парке.