WP: западные истребители будут малоэффективны на Украине из-за российской ПВО

Washington Post: западные истребители будут малоэффективны на Украине из-за российской ПВО Фото: REUTERS

Американское издание Washington Post со ссылкой на чиновников из Соединенных Штатов заявило, что западные истребители будут малоэффективны в зоне конфликта на Украине из-за возможностей российских систем ПВО.

“Западные истребители будут малоэффективны в нынешних боевых действиях из-за значительных сил российских ПВО”, — приводит газета комментарий своего собеседника.

В статье также отмечается, что командование ВСУ решило нагнетать давление на позиции ВС России “при помощи совместных действий различных родов войск”.

Напомним, ранее военные эксперты издания Defense News Максимилиан Бремер и Келли Грико раскритиковали стратегию главкома ВСУ Валерия Залужного, который рассчитывает, что американские истребители F-16 помогут Киеву переломить ход конфликта.

В свою очередь старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Heritage Foundation Джон Венабл также заявлял, что российские системы ПВО способны уничтожать американские самолеты задолго до приближения к российским позициям, из-за чего киеву следует умерить ожидания от поставок F-16.