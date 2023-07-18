Посольство РФ: на курортах Египта нет случаев заражения неизвестной болезнью

Посольство РФ: на курортах Египта нет случаев заражения неустановленной болезнью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Случаи заражения неустановленным заболеванием в Каире, а также на египетских курортах Красного моря на данный момент не зарегистрировано. Такое заявление во вторник, 18 июля, сделали в российском посольстве в Египте.

«На данный момент в Каире и на египетских курортах Красного моря, куда в основном прибывают российские туристы, не зафиксировано случаев заражения неустановленной болезнью, имеющей симптомы», - приводит ТАСС заявление, сделанное в дипмиссии.

Отмечается, что профильные ведомства страны заявляют о стабильной эпидемиологической обстановки, отмечая, что она находится под контролем.

Днем ранее, в понедельник, 17 июля, Роспотребнадзор заявил об усилении санитарно-карантинного контроля рейсов из Египта из-за распространения в этой стране симптомов неизвестного заболевания, схожие с лихорадкой денге. Минздрав Египта заявил, что причин для беспокойства нет.