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НовостиВ мире18 июля 2023 11:00

Посольство РФ: на курортах Египта нет случаев заражения неизвестной болезнью

Профильные ведомства страны заявляют о стабильной эпидемиологической обстановки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посольство РФ: на курортах Египта нет случаев заражения неустановленной болезнью

Посольство РФ: на курортах Египта нет случаев заражения неустановленной болезнью

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Случаи заражения неустановленным заболеванием в Каире, а также на египетских курортах Красного моря на данный момент не зарегистрировано. Такое заявление во вторник, 18 июля, сделали в российском посольстве в Египте.

«На данный момент в Каире и на египетских курортах Красного моря, куда в основном прибывают российские туристы, не зафиксировано случаев заражения неустановленной болезнью, имеющей симптомы», - приводит ТАСС заявление, сделанное в дипмиссии.

Отмечается, что профильные ведомства страны заявляют о стабильной эпидемиологической обстановки, отмечая, что она находится под контролем.

Днем ранее, в понедельник, 17 июля, Роспотребнадзор заявил об усилении санитарно-карантинного контроля рейсов из Египта из-за распространения в этой стране симптомов неизвестного заболевания, схожие с лихорадкой денге. Минздрав Египта заявил, что причин для беспокойства нет.