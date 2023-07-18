«Уже разговаривает с врачами»: сын Ивана Краско рассказал о состоянии здоровья актера Фото: Олег ЗОЛОТО

После пяти дней в реанимации, 92-летнего актера Ивана Краско перевели в неврологическое отделение в центре имени Алмазова. Состояние здоровье артиста улучшается. Об этом рассказал spb.kp.ru сын актера Федор Краско.

— Состояние папы уже хорошее. Он разговаривает с врачами, но мне с ним связаться пока не дают, — поделился с «КП-Петербург» Краско-младший.

Напомним, что ранее Ивана Краско экстренно госпитализировали в медучреждение Санкт-Петербурга. Врачи обнаружили у него тромб, который удалось извлечь.

Состояние здоровья в артиста ухудшилось в момент, когда он находился на даче в Ленинградской области. У него заметно ухудшилась реакция, а также отказала левая нога и рука. После проведения операции по удалению тромба через сосуды, Краско снова стал чувствовать левую часть тела, а его состояние стало улучшаться.