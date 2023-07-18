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НовостиВ мире18 июля 2023 11:25

Безработный в Болгарии угрожал убить министра обороны из-за помощи ВСУ

Глава военного ведомства получил сообщение с угрозами 4 июля 2023
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Безработный в Болгарии угрожал убить министра обороны из-за помощи ВСУ

Безработный в Болгарии угрожал убить министра обороны из-за помощи ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Болгарии задержали безработного, угрожавшего убийством главе Министерства обороны страны Тодору Тагареву. Причиной для угроз стало оказание помощи украинским войскам. Об сообщает газета «24 часа».

Глава военного ведомства 4 июля этого года получил через социальные сети сообщение с угрозами от пользователя с полуанонимным профилем. Было установлено, что автором угрозы был 39-летний безработный Григор Димов.

Софийская районная прокуратура предъявила обвинение бездомному, который был задержан на 72 часа. В суд направят ходатайство об избрании меры пресечения в виде лишения свободы.

Напомним, 6 июля этого года президент Украины Владимир Зеленский, сообщая об итогах переговоров с болгарским лидером Руменом Радевым, заявил, что София отказала Киеву в поставках оружия в качестве помощи, но достигнуто взаимопонимание в вопросах энергетики.