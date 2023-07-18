Госдума приняла в третьем чтении повышение предельного возраста для запасников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, повышающий предельный возраст нахождения в запасе на пять лет для граждан, имеющих воинские звания.

Документ был внесён на рассмотрение ещё в ноябре 2022 года группой депутатов, которую возглавляет председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. Поправки изменяют закон «О воинской обязанности и военной службе» и предполагают повышение предельного возраста для пребывающих в запасе военнообязанных первого разряда до 40 лет, второго - до 50, и третьего - до 55.

Закон затрагивает военнообязанных, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Также новые нормы разрешают иностранцам подписать контракт на пребывание в резерве в случае, если их работа не связана с гостайной.

Ранее KP.RU сообщил, что Госдума одобрила законопроект о повышении предельного возраста для пребывания в запасе 14 июля 2023 года.