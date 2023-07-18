Генерал ВСУ Сырский: кассетные снаряды уже на Украине и скоро будут применены

Генерал ВСУ Сырский: кассетные снаряды уже на Украине и скоро будут готовы к применению Фото: EAST NEWS

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что американские кассетные боеприпасы уже приехали на Украину и будут использованы в ближайшие дни, в частности, в районе Артемовска.

“Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы доставлены на Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней”, — сообщает телерадиокомпания BBC.

Также корреспонденты BBC сообщают, что стали свидетелями установки американских гаубиц M777, способных стрелять данными снарядами, на позиции вокруг Артемовска.

Напомним, в преддверии саммита НАТО в начале июля президент США Джо Байден объявил о поставках Украине кассетных боеприпасов.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch моментально отреагировала на такое решение Вашингтона и заявила о недопустимости передачи ВСУ кассетных снарядов, поскольку “передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения”.

В свою очередь Байден попытался заверить, что Вашингтон будет отправлять только снаряды с низким процентом несработавших суббоеприпасов, однако бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер обвинил президента в лицемерии и заявил, что Пентагону должно быть стыдно за отправку плохих и устаревших боеприпасов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение очередным вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США, на пути по которому Вашингтон не считается с жертвами среди мирного населения Украины.