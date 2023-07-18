Фонд «Защитники Отечества» и парламент Кузбасса договорились о совместной работе

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Совместное соглашение подписали 18 июля филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» и парламент Кузбасса. Документ предусматривает сотрудничество в разработке законов, направленных на поддержку ветеранов СВО и семей погибших участников спецоперации.

«Сейчас для нас приоритетная задача и наше общее дело - помогать бойцам, которые возвращаются из зоны СВО, родным и близким погибших, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Мы действуем совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» и объединяем усилия для решения новых задач, в том числе на законодательном уровне. Именно сотрудники фонда работают напрямую с ветеранами СВО, семьями погибших бойцов, и понимают, какие у них есть потребности и запросы».

Филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в регионе 1 июня. По словам Сергея Цивилева, совместная работа с парламентом Кузбасса позволит более оперативно решать вопросы поддержки ветеранов спецоперации и членов семей погибших участников СВО.