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НовостиПолитика18 июля 2023 11:57

Главы МИД России и Турции обсудили поставки зерна в нуждающиеся страны без Запада

Сергей Лавров и Хакан Фидан созвонились 18 июля 2023 года
Сергей КУДРИН
Главы МИД России и Турции обсудили поставки зерна в нуждающиеся страны без Запада

Главы МИД России и Турции обсудили поставки зерна в нуждающиеся страны без Запада

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону поставки зерна в нуждающиеся страны с коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Особенностью обсуждения стали поставки без участия Украины и Запада, которые преследуют в них собственные интересы.

«В качестве альтернативы черноморской инициативе министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей», - заявили в МИД России.

Стороны также выразили готовность продолжать контакты между Москвой и Анкарой, а заодно обсудили все текущие политические и международные события, связанные с Украиной.

Ранее KP.RU сообщил, что на следующем саммите в Санкт-Петербурге будут обсуждаться прямые поставки зерна из России в страны Африки, также без участия Украины и стран НАТО.