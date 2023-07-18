Россиянам предоставят право на кредитные каникулы на постоянной основе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем, финальном чтении закон, который закрепляет на постоянной основе право российских граждан на кредитные каникулы по потребительским кредитам.

Согласно принятому документу, кредитные каникулы разрешено взять один раз на полгода по каждому займу, размер которых не должен превышать 1,6 млн рублей для автокредитов, 450 тысяч рублей для остальных потребительских кредитов и 150 тысяч рублей для кредитных карт. Отмечается, что правительство имеет право скорректировать представленные лимиты.

Закон распространяется на заемщика в трудной жизненной ситуации, когда доходы за последние два месяца упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячными за год. Кроме того, основанием для получения таких каникул может стать ситуация, когда жилье попало в зону ЧС, утрачено имущество в результате чрезвычайной ситуации, а также нарушена жизнедеятельность.

Напомним, с инициативой дать право россиянам брать кредитные каникулы по любому виду потребительских кредитов год назад выступил Центробанк РФ.